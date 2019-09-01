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Венгер – о продолжении тренерской работы: пока не готов прыгнуть в этот костёр

Дата публикации: Вчера, 23:39 | Категория: Новости футбола

Венгер – о продолжении тренерской работы: пока не готов прыгнуть в этот костёр

Французский специалист Арсен Венгер, который до недавнего времени на протяжении 22 лет трудился у руля лондонского «Арсенала» признался, что пока не рассматривает вариант с возвращением к тренерской деятельности.

«После ухода из «Арсенала» я получил несколько интересных предложений, но все их отклонил. Сейчас я всё еще не готов вернуться к работе. Потребовалось время, чтобы осознать, что я слишком сильно погрузился в футбол. Я варился в этом котле целых 35 лет, без малейшего перерыва. Теперь у меня появилось достаточно много свободного времени, чего я не мог позволить себе раньше и мне это нравится. Есть ли шанс вновь увидеть меня у кромки поля? Уверен, однажды это произойдет», - сказал Венгер в интервью порталу Goal.com.

Напомним, 69-летний коуч возглавлял тренерский штаб «канониров» с 30 сентября 1966 по 30 июня 2018. Вместе с командой он стал обладателем 17 трофеев. Также Венгер является рекордсменом по количеству матчей в рамках АПЛ - 823.

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