ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ

Можно долго рассуждать о позитивном или негативном влиянии агентов на процессы в футбольном мире. Только нужно ли? Футбольная индустрия меняется так же, как меняются и правила самой игры. Это реальность, в которой нужно жить. В футбол вливается все больше денег, а где больше денег, там больше посредников во время сделок. Футбольные агенты действительно имеют огромное влияние на трансферный рынок и порой кажется, что они ловко манипулируют футболистами и клубами. Болельщики сетуют на то, что из-за агентов, которые просто хотят набить карманы во время сделки, молодые и талантливые футболисты губят свои карьеры… Но, если находится дьявол, который хочет душу купить, то есть и человек, который эту душу хочет продать. Подробнее о грязных методах, которые используют футбольные агенты, смотрите в этом видео на канале 120 ЯРДОВ.