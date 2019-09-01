ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ
Можно долго рассуждать о позитивном или негативном влиянии агентов на процессы в футбольном мире. Только нужно ли? Футбольная индустрия меняется так же, как меняются и правила самой игры. Это реальность, в которой нужно жить. В футбол вливается все больше денег, а где больше денег, там больше посредников во время сделок. Футбольные агенты действительно имеют огромное влияние на трансферный рынок и порой кажется, что они ловко манипулируют футболистами и клубами. Болельщики сетуют на то, что из-за агентов, которые просто хотят набить карманы во время сделки, молодые и талантливые футболисты губят свои карьеры… Но, если находится дьявол, который хочет душу купить, то есть и человек, который эту душу хочет продать. Подробнее о грязных методах, которые используют футбольные агенты, смотрите в этом видео на канале 120 ЯРДОВ.
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