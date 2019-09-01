Официально : Евгений Коноплянка — игрок «Шахтера»

Вингер сборной Украины принял решение вернуться на родину.



Евгений Коноплянка сменил «Шальке 04» на донецкий «Шахтёр», подписав контракт «горняками» до 30.06.2022г. Остальные детали сделки пока не разглашаются.



«Сегодня наш клуб усилился футболистом высокого уровня, который не нуждается в представлении. Уверен, с приходом Евгения мы станем еще сильнее», - заявил гендиректор донецкого клуба Палкин.



Коноплянка - воспитанник бывшего футбольного клуба «Днепр» (расформирован летом 2019). В его составе 29-летний полузащитник выступал с 2006 по 2015. Вместе с «сине-бело-голубыми» добирался до финала Лиги Европы (сезон 2014/15).



В межсезонье 2015-го украинец ушел на повышение в «Севилью», с которой добыл трофей в Лиге Европы (сезон 2015/16).



Летом следующего года был арендован немецким «Шальке», позже выкуплен за 12 500 000 евро.



В 21 встрече прошлого сезона отметился голом и двумя результативными передачами.