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«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша

Дата публикации: Вчера, 23:28 | Категория: Новости футбола

«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш решил продолжить карьеру в России.

Экс-игрок «Локомотива» и ФК «Краснодар» заключили соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 2 сентября, 33-летний футболист успешно прошел медобследование, после чего получил контракт до конца текущего сезона. Данная информация была подтверждена пресс-службой «быков».

Летом 2014-го у хавбека истекло соглашение с турецким «Бешикташем». Таким образом он оказался в стане «железнодорожников», где провел пять сезонов. Всего на его счету 144 матча (34 гола и 28 ассистов). В 2018 вместе с московским клубом выиграл чемпионат России. Кроме того, является трехкратным обладателем Кубка России.

Стоит упомянуть, что краснодарцам он также достался абсолютно бесплатно, так как до этого в конце июня стал свободным агентом.

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