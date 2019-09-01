Экс-нападающий ЦСКА перешёл в «Сьон»

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия известный по выступлениям за ПФК ЦСКА Москва подписал контракт с клубом «Сьон». В августе после расторжения контракта с «Жироной» он пополнил ряды свободных агентов.



Известно, что соглашение рассчитано до лета 2020 года. В новой команде он будет выступать в футболке с номером 88.



Подписание 31-летнего форварда прокомментировал президент «Сьона» Кристиан Константен.



«Очень рад, что мы смогли заполучить Сейду. Игрок с богатым опытом выступлений в различных чемпионатах и еврокубках. К тому же он знаком с нашей лигой, раньше выступал за «Янг Бойз» и «Базель». Однозначно, он способен усилить атаку нашей команды. С нетерпением жду его дебюта».



В 22 матчах прошлого сезона Думбия оформил три забитых мяча.