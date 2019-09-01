Экс-нападающий ЦСКА перешёл в «Сьон»
Дата публикации: Вчера, 23:25 | Категория: Новости футбола
Ивуарийский нападающий Сейду Думбия известный по выступлениям за ПФК ЦСКА Москва подписал контракт с клубом «Сьон». В августе после расторжения контракта с «Жироной» он пополнил ряды свободных агентов.
Известно, что соглашение рассчитано до лета 2020 года. В новой команде он будет выступать в футболке с номером 88.
Подписание 31-летнего форварда прокомментировал президент «Сьона» Кристиан Константен.
«Очень рад, что мы смогли заполучить Сейду. Игрок с богатым опытом выступлений в различных чемпионатах и еврокубках. К тому же он знаком с нашей лигой, раньше выступал за «Янг Бойз» и «Базель». Однозначно, он способен усилить атаку нашей команды. С нетерпением жду его дебюта».
В 22 матчах прошлого сезона Думбия оформил три забитых мяча.
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