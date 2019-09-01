  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

«ПСЖ» договорился об аренде Икарди

Дата публикации: Вчера, 23:23 | Категория: Новости футбола

«ПСЖ» договорился об аренде Икарди

Похоже эпопея с участием Икарди и «Интера» в главных ролях, подошла к концу - нападающий покинет состав «нерадзурри» в это трансферное окно.

По информации RMС Sport, французский «Пари Сен-Жермен» сумел договориться с итальянским клубом на счет аренды Мауро в свой клуб, при этом, в соглашении не будет пункта о выкупе контракта.

Источник утверждает, что на руках у аргентинского футболиста были предложения от нескольких клубов Серии А, а также представителей чемпионата Испании. Однако после того, как лично Насер Аль-Хелайфи (президент «ПСЖ») и Леонардо (спортивный директор) побеседовали с Икарди, центрфорвард принял окончательное решение - провести этот сезон в стане действующего чемпиона Франции.

Ожидается, что 2 сентября 26-летний аргентинец прибудет в одну из клиник Парижа, где его уже ждут на медосмотр.

Нравится
Похожие новости:
  • Икарди подал в суд на «Интер» и требует 1,5 млн евро
    Икарди подал в суд на «Интер» и требует 1,5 млн евро
    Нападающий миланского клуба решил отсудить у своего руководства 1 500 000 евро в качестве компенсации за то, что ему не разрешают тренироваться...
  • ПСЖ вновь заинтересовался Икарди
    ПСЖ вновь заинтересовался Икарди
    Скандально известный лидер итальянского «Интернационале» может вскоре перебраться в стан действующего чемпиона Франции. Напомним,...
  • Наполи: новое предложение по Икарди
    Наполи: новое предложение по Икарди
    М. Икарди имеет возможность сменить клуб, при этом не уезжая из Италии – к нему уже довольно долго присматривается «Наполи». По...
  • Ман Сити готов подписать Икарди
    Ман Сити готов подписать Икарди
    Итальянские СМИ сообщают, что горожане готовы заплатить большие деньги за форварда Мауро Икарди. «Сити» рассматривает аргентинца в...
  • Арсенал: 45 млн евро за Икарди?
    Арсенал: 45 млн евро за Икарди?
    Одной из главных целей «Арсенала» на зимний период трансферов является бомбардир «Интернационале» Икарди. «Corriere...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close