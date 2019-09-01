«ПСЖ» договорился об аренде Икарди

Похоже эпопея с участием Икарди и «Интера» в главных ролях, подошла к концу - нападающий покинет состав «нерадзурри» в это трансферное окно.



По информации RMС Sport, французский «Пари Сен-Жермен» сумел договориться с итальянским клубом на счет аренды Мауро в свой клуб, при этом, в соглашении не будет пункта о выкупе контракта.



Источник утверждает, что на руках у аргентинского футболиста были предложения от нескольких клубов Серии А, а также представителей чемпионата Испании. Однако после того, как лично Насер Аль-Хелайфи (президент «ПСЖ») и Леонардо (спортивный директор) побеседовали с Икарди, центрфорвард принял окончательное решение - провести этот сезон в стане действующего чемпиона Франции.



Ожидается, что 2 сентября 26-летний аргентинец прибудет в одну из клиник Парижа, где его уже ждут на медосмотр.