«ПСЖ» договорился об аренде Икарди
Похоже эпопея с участием Икарди и «Интера» в главных ролях, подошла к концу - нападающий покинет состав «нерадзурри» в это трансферное окно.
По информации RMС Sport, французский «Пари Сен-Жермен» сумел договориться с итальянским клубом на счет аренды Мауро в свой клуб, при этом, в соглашении не будет пункта о выкупе контракта.
Источник утверждает, что на руках у аргентинского футболиста были предложения от нескольких клубов Серии А, а также представителей чемпионата Испании. Однако после того, как лично Насер Аль-Хелайфи (президент «ПСЖ») и Леонардо (спортивный директор) побеседовали с Икарди, центрфорвард принял окончательное решение - провести этот сезон в стане действующего чемпиона Франции.
Ожидается, что 2 сентября 26-летний аргентинец прибудет в одну из клиник Парижа, где его уже ждут на медосмотр.
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