«Наполи» объявил о подписании Льоренте

Фернандо Льоренте пополнил состав итальянского клуба «Наполи». Информация об этом появилась на официальном сайте «адзурри».



О подробностях сделки с 34-летним испанским бомбардиром пока ничего не известно, однако ранее в прессе сообщалось о том, что футболисту находящемуся в статусе свободного агента, было предложено двухлетнее соглашение с окладом в € 2,5 млн в год.



До того, как 30 июня 2019 Льоренте остался без клуба, он на протяжении двух сезонов выступал в составе «Тоттенхэм Хотспур». Во всех турнирах за этот английский клуб сумел забить тринадцать мячей и сделать шесть голевых передач в 66 матчах.



Отметим, в свое время многоопытный нападающий был игроком национальной сборной, в составе которой выиграл чемпионат мира (ЮАР, 2010 год), а затем чемпионат Европы (Польша-Украина, 2012).