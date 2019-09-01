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«Наполи» объявил о подписании Льоренте

Дата публикации: Вчера, 23:21 | Категория: Новости футбола

«Наполи» объявил о подписании Льоренте

Фернандо Льоренте пополнил состав итальянского клуба «Наполи». Информация об этом появилась на официальном сайте «адзурри».

О подробностях сделки с 34-летним испанским бомбардиром пока ничего не известно, однако ранее в прессе сообщалось о том, что футболисту находящемуся в статусе свободного агента, было предложено двухлетнее соглашение с окладом в € 2,5 млн в год.

До того, как 30 июня 2019 Льоренте остался без клуба, он на протяжении двух сезонов выступал в составе «Тоттенхэм Хотспур». Во всех турнирах за этот английский клуб сумел забить тринадцать мячей и сделать шесть голевых передач в 66 матчах.

Отметим, в свое время многоопытный нападающий был игроком национальной сборной, в составе которой выиграл чемпионат мира (ЮАР, 2010 год), а затем чемпионат Европы (Польша-Украина, 2012).

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