«Наполи» объявил о подписании Льоренте
Фернандо Льоренте пополнил состав итальянского клуба «Наполи». Информация об этом появилась на официальном сайте «адзурри».
О подробностях сделки с 34-летним испанским бомбардиром пока ничего не известно, однако ранее в прессе сообщалось о том, что футболисту находящемуся в статусе свободного агента, было предложено двухлетнее соглашение с окладом в € 2,5 млн в год.
До того, как 30 июня 2019 Льоренте остался без клуба, он на протяжении двух сезонов выступал в составе «Тоттенхэм Хотспур». Во всех турнирах за этот английский клуб сумел забить тринадцать мячей и сделать шесть голевых передач в 66 матчах.
Отметим, в свое время многоопытный нападающий был игроком национальной сборной, в составе которой выиграл чемпионат мира (ЮАР, 2010 год), а затем чемпионат Европы (Польша-Украина, 2012).
Похожие новости:
Мадридскому «Атлетико» удалось достичь договоренности с «Реалом» относительно перехода в свой стан хавбека...
«Пари Сен-Жермен» планирует серьёзные денежные вложения в футболиста, который на данном этапе времени представляет «Алавес»....
Центральный защитник национальной команды Албании Ф. Весели на правах свободного агента пополнил состав итальянского «Эмполи»,...
«Ювентус», вероятно распрощается со своим форвардом. Речь идет о Фернандо Льоренте, которого активно сватают в целый ряд европейских...
По данным авторитетного испанского источника «AS», этим летом 30-летний форвард Старой Синьоры Фернандо Льоренте покинет «Ювентус...