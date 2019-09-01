«Рома» близка к подписанию Мхитаряна
Хавбек «Арсенала» из Лондона Генрих Мхитарян находится в шаге от перехода в «Рому».
В последний день трансферного окна армянский футболист находится в Италии, где он должен пройти медобследование, а затем оформить сотрудничество с «волками» подписав долгосрочный контракт, сообщает Football Italia.
Ранее, о готовящейся сделке между клубами стало известно из твиттера журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, до перехода в «Арсенал» 30-летний полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед». Также в его профессиональной карьере были «Пюник» (Ереван), «Металлург» (Донецк), «Шахтёр» (Донецк) и «Боруссия» (Дортмунд).
В недавно стартовавшем чемпионате Англии Мхитарян принял участие в трех матчах. По оценке «Transfermarkt», по состоянию на сегодняшний день его минимальная трансферная стоимость составляет порядка 25 000 000 евро.
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