«Спартак» завершил трансферную кампанию лета-2019

Летняя трансферная кампания «красно-белых» завершена. Об этом сегодня поведал гендиректор «красно-белых» Томас Цорн.



Таким образом, покупка хавбека Алекса Крала о которой официально было объявлено 1 сентября, стала последней для «Спартака» в текущее трансферное окно.



«Перед нами стояла непростая задача. За короткий промежуток времени мы должны были полностью перестроить команду, расстаться с рядом игроков и подписать на их место других качественных новичков. Все это стало возможным благодаря Леониду Арнольдовичу, который предоставил необходимый бюджет. В целом считаю мы неплохо поработали, Олег Кононов получил необходимое усиление состава. В текущий заявочный период больше никого не будет», - приводит слова футбольного функционера телеграм-канал «Спартака».



Отметим, летние приобретения «Спартака» обошлись руководству клуба в 42 миллиона евро. Всего было подписано шесть новичков. Самым дорогим из них стал полузащитник «АЗ Алкмаар» Гус Тиль (18 млн). Дешевле всего обошлась аренда нападающего «Боруссии Д» Андре Шюррле (1 млн).