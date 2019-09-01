«Бетис» хочет арендовать Хесе и Паредеса у «ПСЖ»
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Полузащитники «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес и Хесе могут провести текущий сезон в испанской Примере, информирует Le Parisien.
Сообщается, что в услугах футболистов заинтересован севильский «Бетис», который рассчитывает заполучить их в аренду до окончания сезона 2019/20.
Напомним, трансферное окно будет закрыто уже завтра, 2 сентября.
В недавнем прошлом экс-игрок мадридского «Реала» Хесе Родригес, уже защищал цвета «Бетиса» в прошлом сезоне, также находясь в аренде. На его счету 14 матчей и два гола.
Паредес, который известен российскому болельщику по игре за «Зенит», в минувшем сезоне провел в составе «ПСЖ» 19 матчей, в его активе два голевых паса.
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