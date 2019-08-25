Источник: Алексей Миранчук — приоритетная трансферная цель «Зенита»
Братья Антон и Алексей Миранчуки заинтересовали «Зенит», однако понимая, что приобрести сразу обоих футболистов будет практически невозможно, питерцы остановили свой выбор на Алексее, пишет «РБК-Спорт».
По сведениям которыми располагает источник, на днях команда Сергея Семака предлагала московскому клубу 20 000 000 евро, но «железнодорожники» отказались вести переговоры. Сам 23-летний хавбек в одном из недавних интервью поведал, что в случае успешного текущего сезона, он хотел бы попробовать свои силы в каком-нибуть европейском клубе.
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал эту информацию следующим образом:
«Это уже не первая попытка «Зенита» связанная с Миранчуками. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, интерес к ним был и есть».
В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Алексея Миранчука пять забитых мячей и один результативный пас в восьми встречах.
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