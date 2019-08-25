«Спартак» сделал официальное предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Турции
Атака «Спартака» может получить усиление в лице нападающего «Галатасарая» Мбайе Дьяна, сообщает Fanatik.
Впервые об интересе «красно-белых» к 27-летнему игроку стамбульского клуба стало известно еще в середине августа.
Теперь же по данным источника, российский клуб обратился к «Галатасараю» с официальным предложением. За трансфер сенегальца «Спартак» готов заплатить не более 9 000 000 евро. В свою очередь агент форварда потребовал для своего клиента зарплату в размере € 3 500 000. Сейчас он получает 2,4 миллиона в год. Пока нет ясности состоится ли эта сделка, но переговоры продолжаются.
Половину прошлого сезона Дьян провел в футболке «Касымпаши». В январе 2019 его купил «Галатасарай», которому он обошелся в 13 000 000 евро. Суммарно за сезон 2018/19 Мбайе отыграл 29 матчей Суперлиги, отметился 30 голами и 3 ассистами.
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