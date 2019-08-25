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Бывший врач сборной Колумбии: у Хамеса проблемы с головой

Дата публикации: Сегодня, 04:56 | Категория: Новости футбола

Бывший врач сборной Колумбии: у Хамеса проблемы с головой

Эктор Фабио Крус в свое время трудившийся в национальной сборной Колумбии обрушился с критикой в адрес своего соотечественника Хамеса Родригеса.

«Хамес странный парень. Он никогда не мог сосредоточиться на тренировочном процессе. Вот и этим летом вместо того чтобы как следует подготовиться к сезону, он был занят укладкой волос и бровями.

Когда футболисту платят 7,5 миллионов в год, он просто обязан постоянно следить за своей формой, ведь большим клубам важен профессионализм и самоотдача. У Хамеса нет ни того, ни другого. Он должен разобраться со своей головой, пока там явно не все в порядке.

Ему следовало бы поучиться у Криштиану Роналду. Летом, после недельного отпуска с семьей на греческих остовах, португалец сразу же вернулся к тренировкам, к которым он привлек 15 специалистов. В свои 34 года он по-прежнему лучший в этом компоненте, пример настоящего профессионала», - приводит слова Эктора Круса FutbolRed.

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