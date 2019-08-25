ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа
Трансферная кампания в ЦСКА еще не закончена. В ближайшие несколько дней в команде появятся новые футболисты. Об этом стало известно из телеграм-канала Нобеля Арустамяна.
«Клуб активно работает по нескольким направлениям. Одним из «армейских» новичков скорее всего станет Седрик Гогуа, защитник «Тамбова»».
Позже «Чемпионату» удалось узнать подробности предстоящей сделки. За 25-летнего ивуарийца ЦСКА предложил «Тамбову» 400 000 евро. Все стороны причастные к потенциальному трансферу задействованы в переговорах, которые близки к завершению, и возможно уже до конца сегодняшнего дня будет официально объявлено о переходе Гогуа в столичный клуб.
Напомним, 1 июля 2019 года защитник находясь в статусе свободного агента, подписал трудовое соглашение с дебютантом Премьер-лиги сроком на один год.
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