  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа

Дата публикации: Сегодня, 04:56 | Категория: Новости футбола

ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа

Трансферная кампания в ЦСКА еще не закончена. В ближайшие несколько дней в команде появятся новые футболисты. Об этом стало известно из телеграм-канала Нобеля Арустамяна.

«Клуб активно работает по нескольким направлениям. Одним из «армейских» новичков скорее всего станет Седрик Гогуа, защитник «Тамбова»».

Позже «Чемпионату» удалось узнать подробности предстоящей сделки. За 25-летнего ивуарийца ЦСКА предложил «Тамбову» 400 000 евро. Все стороны причастные к потенциальному трансферу задействованы в переговорах, которые близки к завершению, и возможно уже до конца сегодняшнего дня будет официально объявлено о переходе Гогуа в столичный клуб.

Напомним, 1 июля 2019 года защитник находясь в статусе свободного агента, подписал трудовое соглашение с дебютантом Премьер-лиги сроком на один год.

Нравится
Похожие новости:
  • «Севилья» передумала отпускать Гомеса в ЦСКА
    «Севилья» передумала отпускать Гомеса в ЦСКА
    Защитника испанской «Севильи» Серджи Гомеса не будет в ЦСКА, информирует El Desmarque. Днем ранее сообщалось о том, что представитель...
  • Брюгге ведёт переговоры с ЦСКА по трансферу Страндберга
    Брюгге ведёт переговоры с ЦСКА по трансферу Страндберга
    К. Страндберг, по информации aftonbladet.se, заинтересовал собственными выступлениями управление бельгийского клуба «Брюгге». Между...
  • Динамо К просматривает ивуарийского защитника
    Динамо К просматривает ивуарийского защитника
    «Динамо» (Киев) присматривается к оборонительному футболисту сербского «Партизана» С. Гогуа. 22-летний Седрик играет за...
  • Агент: Скорее всего Даббур окажется в ЦСКА
    Агент: Скорее всего Даббур окажется в ЦСКА
    Гай Примор, который является агентом нападающего «Грассхоппера» Даббура поведал о том, в какой клуб может перебраться его подопечный. ...
  • Жо перебрался в ОАЭ
    Жо перебрался в ОАЭ
    Известный российским болельщикам, в прошлом нападающий московского ПФК ЦСКА бразилец Жо, отныне будет играть за клуб из Дубая...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close