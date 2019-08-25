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Коноплянка может покинуть «Шальке»

Дата публикации: Сегодня, 04:56 | Категория: Новости футбола

Коноплянка может покинуть «Шальке»

На полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку претендует клуб из итальянской Серии А, передает Tuttomercatoweb.

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро хочет, чтобы футболист «Шальке» укрепил состав его команды, но есть одно обстоятельство из-за которого возможный трансфер может не состояться - дело в зарплате. Итальянский клуб не в состоянии платить такие же деньги, поэтому Евгению придется пойти на уступки.

Стоит отметить, что 29-летний хавбек может согласиться на подобное условие, так как давно не является игроком стартового состава гельзенкирхенцев. В минувшем розыгрыше Бундеслиги он был задействован всего в 13 матчах.

Этим летом Коноплянка мог перебраться в стамбульский «Бешикташ». Сам футболист даже успел согласовать личный контракт, но «Шальке» заблокировал его переход, так как не был удовлетворен суммой компенсации.

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