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«Краснодар» нацелился на защитника «Рубина»

Дата публикации: Сегодня, 05:26 | Категория: Новости футбола

«Краснодар» нацелился на защитника «Рубина»

Игрок «Рубина» Егор Сорокин стал целью другого клуба российской Премьер-лиги. Об этом рассказал Нобель Арустамян.

По словам комментатора у него есть информация, что защитник скорее всего продолжит карьеру в «Краснодаре».

Клубы уже вступили в активные переговоры. «Быки» рассчитывают купить 23-летнего футболиста за 4 000 000 евро, после чего отправить его в обратном направлении в казанский клуб на условиях аренды, где он пробудет до конца текущего сезона.

Также Арустамян отметил, в случае необходимости, «Краснодар» сможет прервать аренду Сорокина зимой.

Ранее защитника «Рубина» по инициативе Юрия Сёмина хотел подписать «Локомотив», однако сделка не состоялась.

В этом сезоне Егор выходил на поле во всех семи матчах чемпионата России, результативными действиями не отметился.

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