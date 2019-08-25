«Краснодар» нацелился на защитника «Рубина»
Игрок «Рубина» Егор Сорокин стал целью другого клуба российской Премьер-лиги. Об этом рассказал Нобель Арустамян.
По словам комментатора у него есть информация, что защитник скорее всего продолжит карьеру в «Краснодаре».
Клубы уже вступили в активные переговоры. «Быки» рассчитывают купить 23-летнего футболиста за 4 000 000 евро, после чего отправить его в обратном направлении в казанский клуб на условиях аренды, где он пробудет до конца текущего сезона.
Также Арустамян отметил, в случае необходимости, «Краснодар» сможет прервать аренду Сорокина зимой.
Ранее защитника «Рубина» по инициативе Юрия Сёмина хотел подписать «Локомотив», однако сделка не состоялась.
В этом сезоне Егор выходил на поле во всех семи матчах чемпионата России, результативными действиями не отметился.
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