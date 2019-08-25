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«Реал» готов начать переговоры со «Спортингом» по Фернандешу

Дата публикации: Сегодня, 05:25 | Категория: Новости футбола

«Реал» готов начать переговоры со «Спортингом» по Фернандешу

«Королевский клуб» вступил в переговорный процесс со «Спортингом» по Бруну Фернандешу.

На прошлой неделе португальский клуб предложил услуги своего футболиста «Реалу» за 70 000 000 евро. После некоторых раздумий руководство «бланкос» вышло на контакт с лиссабонцами, чтобы обсудить детали потенциального трансфера.

Издание «Mundo Deportivo» отрапортовало о том, что в случае успешной покупки лидера «Спортинга», Зидан готов отказаться от приглашения в «Реал» более именитого и в то же время более дорогого полузащитника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», за которого боссы «красных дьяволов» хотят получить около 180 млн фунтов.

Отмечается, что вести переговоры от лица испанского клуба будет достаточно авторитетный в футбольном мире агент Жорже Мендеш.

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