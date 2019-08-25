«Лацио» пытается удержать Милинковича-Савича. Им интересуются два клуба

Римский клуб не готов к расставанию с одним из своих лидеров, за которым давно пристально следят многие топ-клубы европы.



Так, по данным «Football Italia», руководство «Лацио» намерено удержать в совей команде Сергея Милинковича-Савича на которого в это трансферное окно нацелены «Интер» и «Пари Сен-Жермен». Для этого клуб предложил футболисту переподписать контракт до 2024 года, который предусматривает более щедрое финансовое вознаграждение - 4 000 000 евро в год.



Ранее итальянская пресса сообщила, что миланский «Интер» готов обменять на серба Маттео Политано и Роберто Гальярдини. Стоимость обоих по данным «transfermarkt» составляет 45 миллионов евро, тогда как хавбек «орлов» оценивается в 65 млн.



С 2015 года в составе «Лацио» Милинкович-Савич провел 163 поединка, забил 31 мяч и отдал 19 голевых пасов.