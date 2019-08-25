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«Севилья» передумала отпускать Гомеса в ЦСКА

Дата публикации: Сегодня, 05:25 | Категория: Новости футбола

«Севилья» передумала отпускать Гомеса в ЦСКА

Защитника испанской «Севильи» Серджи Гомеса не будет в ЦСКА, информирует El Desmarque.

Днем ранее сообщалось о том, что представитель российского чемпионата согласовал аренду 27-летнего футболиста с его клубом. Сам футболист был заинтересован в смене обстановки, так как получает недостаточное количество игровой практики.

Но уже сегодня стало известно о срыве сделки по инициативе «нервионцев», которые решили вернуться к прежнему варианту - продаже своего футболиста за 5 400 000 евро.

Этим летом Серджи мог сменить клуб. За него боролись «Валенсия», «Аталанта» и «Вальядолид», однако ни один из имеющихся вариантов продолжения карьеры его не устроил.

В «Севилью» игрок обороны перебрался летом прошлого года из «Сельты», подписав контракт до 30.06.2022.

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