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Зидан все еще хочет купить Погба. «МЮ» требует € 200 млн

Дата публикации: Сегодня, 05:25 | Категория: Новости футбола

Зидан все еще хочет купить Погба. «МЮ» требует € 200 млн

Наставник «Реала» Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в услугах своего соотечественника Поля Погба, выступающего в составе «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

Французский полузащитник, ранее желавший покинуть туманный Альбион не будет настаивать на трансфере, однако, если мадридский гранд согласует его переход с «красными дьяволами», он не откажется от переезда в «Реал» и подпишет контракт.

Период трансферного окна в Англии уже истек, продав Погба «МЮ» сможет купить кого-то ему на замену лишь зимой. В связи с этим, переговоры состоятся только в том случае, если «королевский клуб» будет готов заплатить за 26-летнего представителя сборной Франции 200 000 000 евро, утверждает источник.

В прошлом сезоне у Поля была весьма неплохая статистика - 16 голов и 11 ассистов в 47 матчах во всех турнирах. В текущем розыгрыше АПЛ он принял участие во всех трех встречах , в которых отметился двумя результативными передачами.

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