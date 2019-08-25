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«Интер» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по Икарди

Дата публикации: Сегодня, 05:25 | Категория: Новости футбола

«Интер» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по Икарди

Нападающий миланского «Интера» Икарди все еще иметь шанс покинуть свою нынешнюю команду до конца летнего трансферного окна.

Основным вариантом, где аргентинец может продолжить карьеру, итальянская пресса считает «Ювентус». Ранее сам футболист выразил желание перебраться именно в туринский клуб, тогда как его жена и агент Ванда Нара настаивает на переходе в «Наполи».

Представители обоих клубов уже несколько раз садились за стол переговоров, однако до сих пор так и не смогли прийти к общему знаменателю относительно того, сколько стоит Икарди.

По информации Gazzetta dello Sport, руководство «Ювентуса» не оставляет попыток заполучить экс-капитана «нерадзурри». И в связи с тем, что до закрытия трансферного окна остается всего неделя, они готовы улучшить свое предложение. Еще в конце мая действующий чемпион Италии был готов заплатить миланцам 50 млн евро, а также включить в сделку Игуаина.

Напомним, не так давно возглавивший «Интернационале» Антонио Конте заявил, что не хочет видеть в команде скандального аргентинца. В определенный момент Мауро запретили появляться на тактических занятиях. Позже обладателем его игрового номера стал новичок Ромелу Лукаку.

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