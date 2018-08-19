  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Клопп не исключил завершения карьеры через 2-3 года

Дата публикации: Сегодня, 22:36 | Категория: Новости футбола

Клопп не исключил завершения карьеры через 2-3 года

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что спустя два или три года, он может завершить карьеру тренера.

"Сейчас все круто, я полон сил и желания работать. Пока я получаю удовлетворение от того, чем я занимаюсь. Надеюсь, все будет так же и через два-три года. Хотя кто знает, что может произойти. Быть может мне захочется завершить карьеру. Как оно будет на самом деле покажет время. Почему я об этом говорю? Чтобы вы были в курсе и не удивлялись, если подобное случится", - передает слова немецкого специалиста издание Bild.

Напомним, у руля английского клуба Клопп пребывает с 2015 года.

В минувшем сезоне его команда завоевала трофей в Лиге чемпионов. А 14 августа в розыгрыше Суперкубка УЕФА подопечные Юргена одолели "Челси" в серии послематчевых пенальти (5:4).

В текущем сезоне 2019/2020 (сыграно два тура) "мерсисайдцы" располагаются на первой строчке турнирной таблицы с шестью очками.

Нравится
Похожие новости:
  • Лам может завершить карьеру в конце сезона
    Лам может завершить карьеру в конце сезона
    Бутсы универсального защитника «Баварии» и национальной немецкой команды могут быть «повешены на гвоздь» уже после окончания...
  • Тотти может завершить карьеру уже летом
    Тотти может завершить карьеру уже летом
    Тотти близок к завершению карьеры. Ветеран Волков недавно восстановился от повреждения и смог провести несколько минут в заключительной части...
  • Клопп: Не уверен, что в этом сезоне сможем получить путевку в ЛЧ
    Клопп: Не уверен, что в этом сезоне сможем получить путевку в ЛЧ
    Менеджер «Ливерпуля» Клопп поведал, что он не гарантирует что в этом сезоне его команда финиширует в топ-четверке по результатам...
  • Клопп: Ливерпулю не нужен капитальный ремонт
    Клопп: Ливерпулю не нужен капитальный ремонт
    Юрген Клопп, наставник «Ливерпуля» пообщался с журналистами «Goal.com» в преддверии игры с «Рубином». ...
  • Юрген Клопп может возглавить лондонский Челси
    Юрген Клопп может возглавить лондонский Челси
    Экс-тренер дортмундцев Юрген Клопп вскоре может сменить Жозе Моуринью у руля лондонского «Челси». Такая информация появилась в английских...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close