Клопп не исключил завершения карьеры через 2-3 года
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что спустя два или три года, он может завершить карьеру тренера.
"Сейчас все круто, я полон сил и желания работать. Пока я получаю удовлетворение от того, чем я занимаюсь. Надеюсь, все будет так же и через два-три года. Хотя кто знает, что может произойти. Быть может мне захочется завершить карьеру. Как оно будет на самом деле покажет время. Почему я об этом говорю? Чтобы вы были в курсе и не удивлялись, если подобное случится", - передает слова немецкого специалиста издание Bild.
Напомним, у руля английского клуба Клопп пребывает с 2015 года.
В минувшем сезоне его команда завоевала трофей в Лиге чемпионов. А 14 августа в розыгрыше Суперкубка УЕФА подопечные Юргена одолели "Челси" в серии послематчевых пенальти (5:4).
В текущем сезоне 2019/2020 (сыграно два тура) "мерсисайдцы" располагаются на первой строчке турнирной таблицы с шестью очками.
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