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Сычев объявил о возвращении в футбол

Дата публикации: Сегодня, 22:29 | Категория: Новости футбола

Сычев объявил о возвращении в футбол

В недалеком прошлом известный по выступлениям за московский "Локомотив" и сборную России нападающий Дмитрий Сычёв, рассказал о своем намерении вернуться в большой футбол.

В собственном подкасте с названием "Сычёв подкаст", 35-летний футболист находящийся в статусе свободного агента, произнес следующие слова:

"Я еще не завязал с футболом. Хочу сохранить интригу, поэтому скажу лишь, что веду переговоры с профессиональным клубом".

Последней командой форварда была "Казанка". Ранее в карьере Дмитрия были такие именитые клубы как "Спартак" Москва, "Марсель" и "Локомотив", цвета которого он защищал с 2004 по 2015 год.

В составе "железнодорожников" Сычёв стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок национального первенства.

В 2008-м, игрок был частью той самой сборной России, которая под предводительством голландского специалиста Гуса Хиддинка добилась бронзовых медалей на Евро-2008.

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