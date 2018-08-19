Азар восстанавливается от травмы с опережением графика
Дата публикации: Сегодня, 22:05 | Категория: Новости футбола
Новичок "Реал Мадрид" Эден Азар на пути к возвращению в стартовую обойму Зидана.
Медицинский штаб "королевского клуба" впечатлен тем, с какой скоростью идет процесс восстановления бельгийского нападающего. По мнению врачей 28-летний футболист может оказаться в заявке на матч 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом", проведение которого запланировано на 1 сентября, передает Marca.
Ранее сообщалось, что Азар выбыл из строя ориентировочно до 16 сентября, из-за полученого на тренировке повреждения мышц бедра.
Напомним, в период летнего трансферного окна Эден Азар перебрался в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро.
За лондонский клуб вингер выступал на протяжении семи лет: 352 матча, 110 голов и 92 ассиста.
Похожие новости:
Азар желает перейти в Реал
Эден Азар По данным ряда испанских изданий, хавбек лондонского «Челси» Эден Азар намерен перебраться в мадридский «Реал»....
Эден Азар По данным ряда испанских изданий, хавбек лондонского «Челси» Эден Азар намерен перебраться в мадридский «Реал»....
Азар: был бы счастлив сыграть однажды за Реал
Эден Азар Бельгийский хавбек «Челси» Эден Азар снова заявил, что мечтает сыграть за мадридский «Реал»....
Эден Азар Бельгийский хавбек «Челси» Эден Азар снова заявил, что мечтает сыграть за мадридский «Реал»....
Реал ведет переговоры по Азару
Эден Азар «Реал» практически достиг договоренности о переходе хавбека лондонского «Челси» Эдена Азара. Об этом пишут...
Эден Азар «Реал» практически достиг договоренности о переходе хавбека лондонского «Челси» Эдена Азара. Об этом пишут...
Источник: Эден Азар контактировал с Реалом
Сага с возможным переходом Э. Азара в «Реал» (Мадрид) продолжается — бельгийская газета Sport Foot Magazine проинформировала о...
Сага с возможным переходом Э. Азара в «Реал» (Мадрид) продолжается — бельгийская газета Sport Foot Magazine проинформировала о...
Хиддинк: летом Азар может покинуть команду
Рулевой Аристократов рассказал, что Азар с большой долей вероятности сменит прописку после окончания сезона. Однако Хиддинк рекомендует бельгийцу не...
Рулевой Аристократов рассказал, что Азар с большой долей вероятности сменит прописку после окончания сезона. Однако Хиддинк рекомендует бельгийцу не...