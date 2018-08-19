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Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Дата публикации: Сегодня, 22:05 | Категория: Новости футбола

Азар восстанавливается от травмы с опережением графика

Новичок "Реал Мадрид" Эден Азар на пути к возвращению в стартовую обойму Зидана.

Медицинский штаб "королевского клуба" впечатлен тем, с какой скоростью идет процесс восстановления бельгийского нападающего. По мнению врачей 28-летний футболист может оказаться в заявке на матч 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом", проведение которого запланировано на 1 сентября, передает Marca.

Ранее сообщалось, что Азар выбыл из строя ориентировочно до 16 сентября, из-за полученого на тренировке повреждения мышц бедра.

Напомним, в период летнего трансферного окна Эден Азар перебрался в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро.

За лондонский клуб вингер выступал на протяжении семи лет: 352 матча, 110 голов и 92 ассиста.

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