Старридж прибыл в Турцию для перехода в "Трабзонспор"
Экс-нападающий "мерсисайдцев" Даниэль Старридж продолжит карьеру в клубе Суперлиги Турции.
По информации Daily Mail, 29-летнего англичанина видели в аэропорту Трабзона. Ожидается, что уже в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "Трабзонспором".
Ранее британская пресса сообщила, что Старридж достиг соглашения о сотрудничестве с турецким клубом, срок которого будет рассчитан на два года, после чего может быть продлен еще на один. За игровой сезон в своей новой команде форвард будет зарабатывать почти 3 000 000 евро.
Также в услугах бывшего представителя сборной Англии в это трансферное окно был заинтересован "Бешикташ".
По ходу прошлого сезона в составе "Ливерпуля" Даниэль отметился 4 голами и 2 результативными пасами. Летом он пополнил список свободных агентов, в связи с истечением трудового договора с коллективом Юргена Клоппа.
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