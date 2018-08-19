  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Старридж прибыл в Турцию для перехода в "Трабзонспор"

Дата публикации: Сегодня, 21:45 | Категория: Новости футбола

Старридж прибыл в Турцию для перехода в Трабзонспор

Экс-нападающий "мерсисайдцев" Даниэль Старридж продолжит карьеру в клубе Суперлиги Турции.

По информации Daily Mail, 29-летнего англичанина видели в аэропорту Трабзона. Ожидается, что уже в ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с "Трабзонспором".

Ранее британская пресса сообщила, что Старридж достиг соглашения о сотрудничестве с турецким клубом, срок которого будет рассчитан на два года, после чего может быть продлен еще на один. За игровой сезон в своей новой команде форвард будет зарабатывать почти 3 000 000 евро.

Также в услугах бывшего представителя сборной Англии в это трансферное окно был заинтересован "Бешикташ".

По ходу прошлого сезона в составе "Ливерпуля" Даниэль отметился 4 голами и 2 результативными пасами. Летом он пополнил список свободных агентов, в связи с истечением трудового договора с коллективом Юргена Клоппа.

Нравится
Похожие новости:
  • Старридж рискует пропустить Евро-2016
    Старридж рискует пропустить Евро-2016
    Английский форвард «ухитрился» травмироваться перед стартом европейского первенства. 26-летний Д. Старридж, по всей вероятности, не...
  • Старридж установил новый рекорд Ливерпуля
    Старридж установил новый рекорд Ливерпуля
    Форвард «Ливерпуля» побил рекорд результативности своей команды. Средний показатель Даниэля Старриджа – 117 минут на забитый...
  • Старридж отправляется на лечение в Штаты
    Старридж отправляется на лечение в Штаты
    Травмированный форвард «Ливерпуля» будет проходить лечение в Соединённых Штатах в Бостоне, где, скорее всего, будет вынужден провести празднование...
  • Старридж пропустит шесть недель
    Старридж пропустит шесть недель
    Ливерпульские СМИ сообщают, что основной форвард клуба будет отсутствовать ещё на протяжении шести недель. Даниэль Старридж, которому на сегодняшний...
  • Старридж вернулся к тренировкам
    Старридж вернулся к тренировкам
    Ливерпульский забивала возвращается к тренировкам в основной группе. После того как Даниэль Старридж провёл свою первую тренировочную сессию,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close