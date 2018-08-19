ФИФА назвала имена номинантов на премию Пушкаша
На официальном сайте главной футбольной организации под названием FIFA, появился список футболистов, которые будут бороться за премию Пушкаша.
Напоминаем, награда вручается за лучший гол года.
В числе номинантов представители футбола из различных чемпионатов, но главная звезда - это конечно же Лионель Месси.
Полный список кандидатов выглядит следующим образом: Л.Месси ("Барселона", Испания), З.Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Ф.Квальярелла ("Сампдория", Италия), М.Кунья ("РБ Лейпциг", Германия), Э.Таунсенд ("Кристал Пэлас", Англия), Д.Жори ("Дебрецен", Венгрия), Х.Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина).
Кроме упомянутых футболистов в этот список были включены и три девушки: Билли Симпсон, Анджара Нчут и Эми Родригес.
Стоит упомянуть, что все голы участвующие в номинации, были забиты с 16.07.2018 по 19.07.2019.
На данный момент титул действующего обладателя премии имени Ференца Пушкаша принадлежит футболисту "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху.
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