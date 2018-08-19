  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 20 августа

22:00  cleag АПОЭЛ – Аякс 22:00  cleag ЛАСК – Брюгге 22:00  cleag Клуж – Славия
Свернуть список трансляций

ФИФА назвала имена номинантов на премию Пушкаша

Дата публикации: Вчера, 23:51 | Категория: Новости футбола

ФИФА назвала имена номинантов на премию Пушкаша

На официальном сайте главной футбольной организации под названием FIFA, появился список футболистов, которые будут бороться за премию Пушкаша.

Напоминаем, награда вручается за лучший гол года.

В числе номинантов представители футбола из различных чемпионатов, но главная звезда - это конечно же Лионель Месси.

Полный список кандидатов выглядит следующим образом: Л.Месси ("Барселона", Испания), З.Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси", США), Ф.Квальярелла ("Сампдория", Италия), М.Кунья ("РБ Лейпциг", Германия), Э.Таунсенд ("Кристал Пэлас", Англия), Д.Жори ("Дебрецен", Венгрия), Х.Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина).

Кроме упомянутых футболистов в этот список были включены и три девушки: Билли Симпсон, Анджара Нчут и Эми Родригес.

Стоит упомянуть, что все голы участвующие в номинации, были забиты с 16.07.2018 по 19.07.2019.

На данный момент титул действующего обладателя премии имени Ференца Пушкаша принадлежит футболисту "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеду Салаху.

Нравится
Похожие новости:
  • Пуйоль: для Месси нужен особый трофей
    Пуйоль: для Месси нужен особый трофей
    Лионель Месси Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси заслужил отдельный...
  • Головин претендует на титул Golden Boy
    Головин претендует на титул Golden Boy
    Награда Golden Boy, которая вручается самому впечатляющему юному футболисту Европы, может быть вручена игроку столичного российского клуба ЦСКА А....
  • Алекс Тейшейра номинирован на премию Samba Gold
    Алекс Тейшейра номинирован на премию Samba Gold
    Вскоре будет назван обладатель ежегодной награды, присуждаемой с 2008-го года сайтом Sambafoot. Приз достается лучшему бразильцу, который играет на...
  • GdS: ФИФА объявила претендентов на Золотой Мяч
    GdS: ФИФА объявила претендентов на Золотой Мяч
    Как пишет итальянская пресса, ФИФА назвала имена 59-ти футболистов, претендующих на Золотой Мяч. «La Gazzetta dello Sport» разузнала,...
  • Голы номинантов FIFA Puskas Award 2013 (видео)
    Голы номинантов FIFA Puskas Award 2013 (видео)
    ...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close