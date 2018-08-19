Агент высказался о ситуации вокруг трансфера Тельо в "Краснодар"

Агент хавбека Кристиана Тельо, выступающего в составе "Бетиса", дал комментарий относительно возможного переезда футболиста в российский чемпионат.



"На данный момент ситуация такова, что этим летом Кристиан не сменит клубную прописку. Его очень хотел подписать "Краснодар", но есть ряд причин по которым этот трансфер сейчас невозможен. Не исключено, что мы вернемся к решению данного вопроса уже зимой", - сказал Хосе Мариа Оробитт в интервью порталу Sport24.



Ранее в прессе была информация о том, что "быки" готовы отдать за 27-летнего Тельо 12 000 000 евро - сумма указана в контракте футболиста в качестве отступных.



По итогам прошлого сезона на счету испанца 29 сыгранных матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.