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Защитник "Локомотива" Лысов получил травму

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Защитник Локомотива Лысов получил травму

Игрок обороны "Локомотива" Михаил Лысов угодил в лазарет.

Как сообщает официальный сайт московских "железнодорожников", 21-летний футболист получил травму во время тренировочного занятия. Медицинское обследование показало, что у него повреждено сухожилие одной из мышц бедра.

Таким образом, защитник не сможет сыграть за свою команду в ближайших встречах, а также ему придется пропустить сбор "молодежки" сборной России.

Также Юрий Сёмин пока не может рассчитывать на помощь другого защитника Мацея Рыбуся. У поляка проблемы с мышцами голени.

В шести турах российской Премьер-лиги "Локомотиву" удалось набрать 13 очков (второе место в таблице). В рамках седьмого тура "красно-зеленые" отправятся в Краснодар, где сыграют с одноименной командой (24 августа в 19:00).

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