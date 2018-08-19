Защитник "Локомотива" Лысов получил травму
Игрок обороны "Локомотива" Михаил Лысов угодил в лазарет.
Как сообщает официальный сайт московских "железнодорожников", 21-летний футболист получил травму во время тренировочного занятия. Медицинское обследование показало, что у него повреждено сухожилие одной из мышц бедра.
Таким образом, защитник не сможет сыграть за свою команду в ближайших встречах, а также ему придется пропустить сбор "молодежки" сборной России.
Также Юрий Сёмин пока не может рассчитывать на помощь другого защитника Мацея Рыбуся. У поляка проблемы с мышцами голени.
В шести турах российской Премьер-лиги "Локомотиву" удалось набрать 13 очков (второе место в таблице). В рамках седьмого тура "красно-зеленые" отправятся в Краснодар, где сыграют с одноименной командой (24 августа в 19:00).
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