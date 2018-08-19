Раскрыты условия трансфера Коутиньо в "Баварию"

На официальном клубном сайте "Барселоны" появилась информация с подробностями касательно трансфера Коутиньо в "Баварию".



Филиппе примкнул к мюнхенскому гранду на правах арендного соглашения, которое рассчитано на один сезон. Год пребывания бразильца будет стоить "Баварии" 8 500 000 евро + заработная плата в полном объеме.



Также сообщается, что в договоре есть опция необязательного выкупа прав на игрока с фиксированной ставкой в 120 миллионов евро. В январе 2018 года, за полноценный трансфер Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" получил 145 млн в той же валюте, а сам футболист контракт до середины 2023 года.



Тем временем, сегодня в Мюнхене состоялась презентация 27-летнего полузащитника.



Известно, что в своем новом клубе он будет выступать под 10-м номером. Ранее заветная десятка принадлежала Арьену Роббену. Возрастной голландец стал одним из тех, кто покинул команду по окончании минувшего розыгрыша Бундеслиги.