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Раскрыты условия трансфера Коутиньо в "Баварию"

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Раскрыты условия трансфера Коутиньо в Баварию

На официальном клубном сайте "Барселоны" появилась информация с подробностями касательно трансфера Коутиньо в "Баварию".

Филиппе примкнул к мюнхенскому гранду на правах арендного соглашения, которое рассчитано на один сезон. Год пребывания бразильца будет стоить "Баварии" 8 500 000 евро + заработная плата в полном объеме.

Также сообщается, что в договоре есть опция необязательного выкупа прав на игрока с фиксированной ставкой в 120 миллионов евро. В январе 2018 года, за полноценный трансфер Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" получил 145 млн в той же валюте, а сам футболист контракт до середины 2023 года.

Тем временем, сегодня в Мюнхене состоялась презентация 27-летнего полузащитника.

Известно, что в своем новом клубе он будет выступать под 10-м номером. Ранее заветная десятка принадлежала Арьену Роббену. Возрастной голландец стал одним из тех, кто покинул команду по окончании минувшего розыгрыша Бундеслиги.

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