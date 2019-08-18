Футбольные новости 120 ЯРДОВ (видео)

Одна из банд Лондона угрожает Озилу и Колашинацу, обладатель Золотого мяча ушел от своей жены к сверстнице своей дочери, в Гондурасе произошло зверское нападение на автобус с футболистами, Жозе Моуриньо расплакался, а Мохамед Салах сыграл в футбол с ребенком без ног. Эти и многие другие новости недели в нашем сегодняшнем выпуске на 120 ЯРДОВ