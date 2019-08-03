Фирпо – игрок Барселоны
Как сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб усилил защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо. Договоренность о сотрудничестве между 22-летним игроком и каталонским клубом заключена до середины 2024 года.
Сумма сделки достигла 30 000 000 евро. В соглашении о сотрудничестве между «блаугранос» и Фирпо указана сумма неустойки, которая может быть выплачена футболисту, при досрочном расторжении договоренностей с ним. Эта сумма составляет 200 000 000 евро.
Хуниор Фирпо является воспитанником «Бетиса». В сезоне 2018-2019 гг. он 38 раз выходил на поле, забил пять мячей. Также в этом году Фирпо играя за молодежную национальную команду Испании, победил на молодежном чемпионате Европы. Данный турнир прошел в Сан-Марино и Италии в период с 16 по 30 июня. Хуниор Фирпо принимал участие в играх против команд Германии, Бельгии, Франции.
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