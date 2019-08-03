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Мбаппе не приветствует уход Неймара из ПСЖ

Дата публикации: Сегодня, 20:55 | Категория: Новости футбола

Мбаппе не приветствует уход Неймара из ПСЖ

   Лидер атак «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил надежду, что его партнер Неймар не уйдет из парижского клуба этим летом. По словам французского нападающего, Неймар должен остаться в «ПСЖ» на будущий сезон.

   «Не хочу ухода Неймара. Восхищаюсь и уважаю его. Мы имеем отличные взаимоотношения. Мы понимаем ситуацию, которая сложилась, однако не мне рассуждать об этом», - отметил Мбаппе.

   Напомним, что ранее появились сведения о том, что Неймар обратился к боссам «Пари Сен-Жермен» с просьбой уйти из клуба текущим летом. В этой связи, отношения между футболистом и клубом существенно ухудшились. В настоящий момент Неймар желает снова оказаться в «Барселоне», а клуб не заинтересован в его продаже. Тем не менее, по данным некоторых источников, руководство парижан готово продать бразильца, но не менее чем за 180 000 000 евро.

 

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