Мбаппе не приветствует уход Неймара из ПСЖ

Лидер атак «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе выразил надежду, что его партнер Неймар не уйдет из парижского клуба этим летом. По словам французского нападающего, Неймар должен остаться в «ПСЖ» на будущий сезон.

«Не хочу ухода Неймара. Восхищаюсь и уважаю его. Мы имеем отличные взаимоотношения. Мы понимаем ситуацию, которая сложилась, однако не мне рассуждать об этом», - отметил Мбаппе.

Напомним, что ранее появились сведения о том, что Неймар обратился к боссам «Пари Сен-Жермен» с просьбой уйти из клуба текущим летом. В этой связи, отношения между футболистом и клубом существенно ухудшились. В настоящий момент Неймар желает снова оказаться в «Барселоне», а клуб не заинтересован в его продаже. Тем не менее, по данным некоторых источников, руководство парижан готово продать бразильца, но не менее чем за 180 000 000 евро.