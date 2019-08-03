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Кин перешел в Эвертон

Дата публикации: Сегодня, 20:55 | Категория: Новости футбола

Кин перешел в Эвертон

  Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин усилил английский «Эвертон». Об этом сказано в сообщении на официальном сайте «ирисок». Уточняется, что 19-летний итальянский исполнитель оформил соглашение о сотрудничестве с клубом сроком на пять лет.

  «Старая синьора» сообщила, что стоимость сделки по продаже Кина составила 27 500 000 евро. Помимо того, итальянский клуб может рассчитывать в дальнейшем на получение дополнительных выплат в качестве бонусов – 2 500 000 евро. В «Эвертоне» Кин будет получать 3 000 000 евро за один сезон, без учета различных доплат.

  Также «Ювентус» и «Эвертон» оформили договоренность, согласно которой Кин не может быть выкуплен обратно, однако «бьянконери» могут отправить свое предложение, если другой клуб захочет получить футболиста.

  В прошлом сезоне Мойзе Кин был 17 раз задействован в матчах за «Ювентус», забил семь голов и сделал один ассист.

 

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