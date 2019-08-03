Милан купил Беннасера
Полузащитник «Эмполи» Исмаэль Беннасер усилил «Милан». Соответствующая информация появилась на официальном сайте «россонери». Уточняется, что 21-летний алжирский игрок заключил трудовое соглашение с клубом до 2024 года.
До этого ряд футбольных источников сообщали, что «красно-черные» заплатят за исполнителя 16 000 000 евро, а также 1 000 000 в качестве бонусов. Ранее публиковались сведения об интересе к Беннасеру со стороны московского «Спартака».
Исмаэль Беннасер выступал за «Эмполи» с середины 2017 года. Туда он пришел из лондонского «Арсенала» за 1 000 000 евро. На клубном уровне в прошлом сезоне он 38 раз выходил на поле, оформил три голевых паса.
Важно заметить, что Беннасер – лучший футболист Кубка африканских наций 2019. Он сыграл в семи поединках данного турнира и сделал два ассиста, один из которых помог победить сборной Алжира в финале состязаний.
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