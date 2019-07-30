Смертельные и травмирующие пенальти
Дата публикации: Сегодня, 12:39 | Категория: Новости футбола
Отбить пенальти и умереть — кажется, это невозможно. Но в футболе бывало и такое, причем не один раз. Смертельные пенальти, травмы футболистов, травмы после пробития одиннадцатиметрового удара — об этих случаях я рассказываю в этом видео на 120 ЯРДОВ.
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