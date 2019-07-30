Смертельные и травмирующие пенальти

Отбить пенальти и умереть — кажется, это невозможно. Но в футболе бывало и такое, причем не один раз. Смертельные пенальти, травмы футболистов, травмы после пробития одиннадцатиметрового удара — об этих случаях я рассказываю в этом видео на 120 ЯРДОВ.