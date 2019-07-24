Интер настроен продать Икарди

Менеджмент миланского «Интера» решительно настроен расстаться с аргентинским нападающим команды Мауро Икарди в это летнее окно трансферов. Соответствующее заявление было сделано президентом «нерадзурри» Стивеном Чжаном.

«Икарди является отличным футболистом и хорошим человеком. В прошлом он оказывал помощь клубу, достигая с ним множество поставленных целей. Уверены, что нам удастся найти для него достойное решение.

Позиция «Интера» - неизменна. Останется ли он? Нет», - заявил президент клуба.

Добавим, что согласно информации, которая приводится в ряде футбольных источников, в услугах аргентинца заинтересованы итальянские клубы, а именно «Ювентус» и «Наполи». Согласно последним данным, боссы «черно-синих» ответили отказом на поступившее предложение от неаполитанцев, которое не устроило их в финансовом плане.