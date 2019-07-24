Из Барселоны могут уйти два игрока

Руководство «Барселоны» приняло решение расстаться с двумя полузащитниками – Артуро Видалем и Иваном Ракитичем. Такие данные передают испанские спортивные источники.

Отмечается, что «сине-гранатовые» не видят целесообразности нахождения в расположении команды этих двух исполнителей, который не имеют постоянной игровой практики. Так, продав Ракитича и Видаля, боссы клуба смогут получить дополнительные средства, которые в дальнейшем могут быть направлены на возвращение Неймара.

Также в СМИ сообщили, что каталонский клуб не будет продавать защитника команды Нельсона Семеду. Тренерский штаб рассчитывает использовать футболиста в предстоящем сезоне. В этой связи, «Барса» уже отклонила ряд предложений по приобретению португальского футболиста. Уточняется, что за 25-летнего игрока предлагалось порядка 50 000 000 евро.