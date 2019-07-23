Клопп заявил, что Коутинью не вернется в Ливерпуль
Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу имеющихся слухов в прессе, согласно которым бразильский хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью может вернуться в стан «мерсисайдцев» этим летом.
«Филиппе способен помочь любой команде. Но не в этом суть. Мне нравится Коутинью. Считаю, что это фантастический исполнитель, но его трансфер будет очень дорогостоящим. В этом году не настало время настолько тратиться.
Повторюсь, что Коутинью усилит любую команду, включая «Ливерпуль», однако я надеюсь, что ему повезет в «Барселоне». Мы поддерживаем контакт, но не так плотно. Все остальное является слухами», - рассказал немецкий специалист.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что руководство «Барселоны» готово к продаже Коутинью. Позже публиковались слухи о включении футболиста в сделку по возвращению в стан каталонцев Неймара.
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