Клопп заявил, что Коутинью не вернется в Ливерпуль

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу имеющихся слухов в прессе, согласно которым бразильский хавбек «Барселоны» Филиппе Коутинью может вернуться в стан «мерсисайдцев» этим летом.

«Филиппе способен помочь любой команде. Но не в этом суть. Мне нравится Коутинью. Считаю, что это фантастический исполнитель, но его трансфер будет очень дорогостоящим. В этом году не настало время настолько тратиться.

Повторюсь, что Коутинью усилит любую команду, включая «Ливерпуль», однако я надеюсь, что ему повезет в «Барселоне». Мы поддерживаем контакт, но не так плотно. Все остальное является слухами», - рассказал немецкий специалист.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что руководство «Барселоны» готово к продаже Коутинью. Позже публиковались слухи о включении футболиста в сделку по возвращению в стан каталонцев Неймара.