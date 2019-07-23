Тоттенхэм готов заплатить за Дибала 90 млн евро

Боссы «Тоттенхэма» готовы раскошелиться на покупку нападающего Пауло Дибала у «Ювентуса». Отмечается, что английский клуб собирается потратить на данный трансфер порядка 90 000 000 евро. Об этом сообщают британские таблоиды.

Источники пишут, что переговорный процесс между лондонским и туринским клубом стартовал месяц назад. Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви желает купить мощного лидера атак, с целью оказания поддержки главному коучу «шпор» Маурисио Почеттино.

При успешном исходе переговоров, покупка Пауло Дибала станет наиболее дорогостоящей в истории лондонцев. На сегодня рекорд по затратам клуба это трансфер Танги Ндомбеле, достигший около 60 000 000 евро.

До этого ряд изданий сообщали о том, что на 25-летнего аргентинского форварда «Ювентуса» претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».