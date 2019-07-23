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Гвардиола рассчитывает на Зане

Дата публикации: Сегодня, 18:07 | Категория: Новости футбола

Гвардиола рассчитывает на Зане

    Главный коуч «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что против ухода хавбека команды Лероя Зане. Напомним, что в услугах футболиста активно интересуется руководство мюнхенской «Баварии».

   «Зане является тем футболистом, который мне очень нравится. Считаю, что он может стать еще сильнее. Хотим, чтобы он оставался в «Манчестер Сити»», - говорит Гвардиола.

   Ранее СМИ публиковали сведения о том, что руководство «горожан» не желает расставаться с Зане в этот летний период трансферов. Сам исполнитель тоже хочет остаться, в связи с чем боссы клуба занимаются подготовкой оформления нового трудового соглашения.

   Лерой Зане пополнил стан «Манчестер Сити» в середине 2016 года. Тогда «манкунианцы» заплатили «Шальке» за футболиста 50 500 000 евро. За прошлый сезон 23-летний игрок 47 раз выходил на поле, забил 16 голов и сделал 18 ассистов. Контракт Зане с клубом заключен до конца сезона 2020/21 гг.

 

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