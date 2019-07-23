  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Роналду не против покупки Ювентусом Неймара

Дата публикации: Сегодня, 18:07 | Категория: Новости футбола

Роналду не против покупки Ювентусом Неймара

   По данным испанских футбольных источников, лидер атак туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был бы не против усиления команды форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

   Отмечается, что португальский исполнитель поддерживает отношения с бразильцем. Они были укреплены в ходе участия футболистов в ряде рекламных проектов. По мнению Роналду, он бы мог удачно работать с Неймаром на футбольном поле. Кроме того, данный трансфер положительно скажется на конкурентоспособности «Старой синьоры» в матчах Лиги чемпионов.

   В свою очередь, Неймар желает снова оказаться в «Барселоне». Камнем преткновения в реализации желаний бразильского исполнителя могут стать проблемные взаимоотношения между каталонским и парижским клубом. При этом, последний желает вернуть все выложенные за игрока 222 000 000 евро в летнее окно трансферов 2017 года.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Роналду против приобретения Кейна
    Роналду против приобретения Кейна
    Криштиану Роналду По информации испанской прессы, звезда испанского топ-клуба Криштиану Роналду не в восторге от возможного перехода форварда...
  • ПСЖ готов приобрести Роналду за 150 млн евро
    ПСЖ готов приобрести Роналду за 150 млн евро
    По сведениям AS, португальская звезда «Реала» имеет теоретические шансы надеть футболку «Пари Сен-Жермен». По данным...
  • Роналду провел очередную встречу с президентом ПСЖ
    Роналду провел очередную встречу с президентом ПСЖ
    Лидер «Реал Мадрид» Криштиану Роналду снова встречался с владельцем «Пари Сен-Жермен» Н.Аль-Хелаифи, передает французское...
  • Роналду выставил на продажу свои дома в Испании
    Роналду выставил на продажу свои дома в Испании
    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выставил на продажу свою недвижимость в Испании, информирует «ОК Diario». Речь идет о...
  • Роналду сказал Блану что хочет в ПСЖ
    Роналду сказал Блану что хочет в ПСЖ
    Французское издание «Le Parisien» опубликовало весьма интересную информацию о том, что после матча Лиги чемпионов «Реал» -...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close