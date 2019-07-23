Роналду не против покупки Ювентусом Неймара
По данным испанских футбольных источников, лидер атак туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду был бы не против усиления команды форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
Отмечается, что португальский исполнитель поддерживает отношения с бразильцем. Они были укреплены в ходе участия футболистов в ряде рекламных проектов. По мнению Роналду, он бы мог удачно работать с Неймаром на футбольном поле. Кроме того, данный трансфер положительно скажется на конкурентоспособности «Старой синьоры» в матчах Лиги чемпионов.
В свою очередь, Неймар желает снова оказаться в «Барселоне». Камнем преткновения в реализации желаний бразильского исполнителя могут стать проблемные взаимоотношения между каталонским и парижским клубом. При этом, последний желает вернуть все выложенные за игрока 222 000 000 евро в летнее окно трансферов 2017 года.
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