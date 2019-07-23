Барселоне нужен Фирпо
Руководство «Барселоны» продолжает переговорный процесс по оформлению трансфера защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо. Такие данные передают испанские спортивные издания.
Уточняется, что клуб из Севильи ранее ответил каталонцам отказом в покупке 22-летнего исполнителя. Тогда за него «блаугранос» предложили 20 000 000 евро. В настоящее время отправлено предложение в размере 27 000 000 евро. В «Барселоне» считают, что «Бетис» согласиться на данную сумму.
Добавим, что Хуниор Фирпо играет за основной состав «Бетиса» с прошлого года. За минувший сезон он 29 раз выходил на футбольное поле, отметился тремя результативными ударами и пятью голевыми пасами. Срок действия соглашения о сотрудничестве рассчитан до середины 2023 года. Помимо того, на счету игрока четыре матча в составе молодежной национальной команды Испании.
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