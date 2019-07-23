  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Барселоне нужен Фирпо

Дата публикации: Сегодня, 18:06 | Категория: Новости футбола

Барселоне нужен Фирпо

   Руководство «Барселоны» продолжает переговорный процесс по оформлению трансфера защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо. Такие данные передают испанские спортивные издания.

   Уточняется, что клуб из Севильи ранее ответил каталонцам отказом в покупке 22-летнего исполнителя. Тогда за него «блаугранос» предложили 20 000 000 евро. В настоящее время отправлено предложение в размере 27 000 000 евро. В «Барселоне» считают, что «Бетис» согласиться на данную сумму.

   Добавим, что Хуниор Фирпо играет за основной состав «Бетиса» с прошлого года. За минувший сезон он 29 раз выходил на футбольное поле, отметился тремя результативными ударами и пятью голевыми пасами. Срок действия соглашения о сотрудничестве рассчитан до середины 2023 года. Помимо того, на счету игрока четыре матча в составе молодежной национальной команды Испании.

 

Нравится
Похожие новости:
  • Лион и Тоттенхэм ведут переговоры по Н’Домбеле
    Лион и Тоттенхэм ведут переговоры по Н’Домбеле
       Хавбек французского «Лиона» Тангай Н’Домбеле все ближе к переходу в стан английского «Тоттенхэма». Такие...
  • Манчестер Сити нужен защитник Ювентуса
    Манчестер Сити нужен защитник Ювентуса
       Руководство «Манчестер Сити» является претендентом на португальского защитника туринского «Ювентуса» Жуана...
  • Спортинг подписал защитника Бетиса
    Спортинг подписал защитника Бетиса
    Игрок оборонительной линии севильского «Бетиса» К. Пиччини переходит в «Спортинг» (Лиссабон). Текущее трудовое соглашение...
  • Барселоне тоже нужен Вайгль
    Барселоне тоже нужен Вайгль
    В стане «Барселоны» убеждены, что хавбек «Боруссии» (Д) Ю. Вайгль – достойная замена в перспективе С. Бускетсу. ...
  • ПСЖ предложил Барселоне за Неймара 193 млн евро
    ПСЖ предложил Барселоне за Неймара 193 млн евро
    Бразильский легионер «Барселоны» имеет хорошие шансы поменять клуб уже этим летом. Как информируют французские источники, 24-летним...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close