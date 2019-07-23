Конте опроверг возможность вернуться в Ювентус
Главный коуч миланского «Интера» Антонио Конте поведал футбольным изданиям о том, что не был близок к тому, чтобы снова встать у руля туринского «Ювентуса», как об этом сообщали ряд источников.
«Не был близок к возвращению в «Ювентус». Ко мне не поступали звонки. Заинтересованность ко мне проявлял «Интер». Передо мной большая ответственность и я хочу что-то добиться с этим клубом.
Что касается Маурицио Сарри, то если он был назначен на пост главного наставника, то значит у руководства были на то причины. Не могу оценивать этот выбор», - рассказал итальянский специалист.
Напомним, что Антонио Конте тренировал «Старую синьору» в период с 2011 по 2014 гг. За это время ему удалось три раза завоевать победу в национальном первенстве. Добавим, что Конте защищал цвета «бьянконери» будучи футболистом на протяжении 13 лет (с 1991 по 2004 гг.).
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