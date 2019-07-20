Себальос заинтересовал Арсенал и Тоттенхэм
Хавбек «Реала» Даниэль Себальос может пополнить клуб из АПЛ. Об этом пишут испанские футбольные издания.
Боссы мадридского клуба готовы к расставанию с 22-летним исполнителем, однако лишь на условиях аренды. Уточняется, что «Реал» пересмотрел отношение к Себальосу после молодежного чемпионата Европы. В составе национальной команды Испании футболист себя хорошо зарекомендовал, в связи с чем мадридский клуб отказался от его продажи.
На сегодня в переходе в свой состав Себальоса заинтересованы два клуба Английской Премьер-лиги – «Арсенал» и «Тоттенхэм». Руководство «сливочных» предложило полузащитнику самому выбрать свое новое место работы.
Даниэль Себальос выступает в «Реале» с середины 2017 года. Футболист был приобретен у «Бетиса» за 16 500 000 евро. В прошлом сезоне игрок 23 раза выходил на поле в рамках Ла Лиги, оформил три гола.
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