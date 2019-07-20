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Сарри рассказал о работе Ювентуса на трансферном рынке

Дата публикации: Сегодня, 19:23 | Категория: Новости футбола

Сарри рассказал о работе Ювентуса на трансферном рынке

   Главный коуч туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри считает, что состав «бьянконери» на сегодня достаточно перегружен. Вместе с тем, он отметил, что команда имеет некоторые проблемы. По его словам, клуб будет продолжать работу на рынке трансферов.

   «У нас много футболистов на одних позициях и меньшее количество на остальных. Но на сегодня мы имеем семь игроков с травмами и еще пять не вернувшихся из расположения национальных команд.

   Думаю, что до закрытия окна трансферов кто-то еще перейдет в клуб. Но кто-то должен и уйти. У нас много футболистов, 2-3 игрока будут оставлены вне заявки Лиги чемпионов. В этой связи, следует что-то предпринимать», - отметил итальянский специалист.

   Добавим, что ранее «Ювентус» должен был покинуть голкипер резерва Маттиа Перин. Но игроку не удалось успешно пройти медобследование в португальской «Бенфике».

 

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