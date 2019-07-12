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Неймар: Месси лучший игрок в мире

Дата публикации: Вчера, 19:44 | Категория: Новости футбола

Неймар: Месси лучший игрок в мире

     Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался по поводу игры своего экс-партнера по «Барселоне» - нападающем Лионеле Месси.

    «Я считаю Месси лучшим игроком в мире. Это лучший футболист, которого когда-либо встречал. Мы были великолепным дуэтом. Играть с ним – удовольствие и честь. Также он является моим другом», - рассказывает бразилец.

    Неймар играл за «Барсу» в период 2013-17 гг. После пополнил стан «ПСЖ» за 222 000 000 евро. На сегодня ряд источников сообщают, что каталонский клуб ведет переговорный процесс по возвращению футболиста, тем самым исполняя его желание. При этом уточняется, что именно Месси настоял вернуть Неймара.

    В свою очередь, боссы парижан хотят вернуть заплаченные деньги за бразильского нападающего, отвергая различные предложенные варианты «сине-гранатовых», а именно двух игроков и 40 000 000 евро.

 

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