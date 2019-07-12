Эмери анонсировал три-четыре трансфера

Лондонский «Арсенал» ждут несколько приобретений в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал главный наставник «канониров» Унаи Эмери.

«Я могу сообщить болельщикам, что у нас будет достаточно хорошая команда с футболистами, которые у нас есть в наличии. Также в составе будут изменения – в ближайшее время у нас могут появиться три или четыре футболиста. Это большие футболисты, которые способны сразу улучшить игру команды. Мы постоянно занимаемся поиском возможности усилить состав», - сообщает испанский специалист.

Добавим, что со стороны руководства «Арсенала» в прессе публиковались сигналы об активизации клуба на летнем рынке трансферов.

В завершившимся сезоне лондонский клуб занял пятую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, которая не позволила «Арсеналу» пробиться на предстоящий сезон в Лигу чемпионов.