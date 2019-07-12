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Модрич может оказаться в Милане

Дата публикации: Вчера, 19:43 | Категория: Новости футбола

    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может пополнить стан «Милана». Об этом передают итальянские спортивные источники.

    Согласно имеющейся информации, агент хорватского хавбека Владо Лемич накануне устанавливал контакт с боссами «россонери». Руководство итальянского клуба намерено приобрести 33-летнего обладателя «Золотого мяча» в качестве наставника для молодых исполнителей.

    Однако, одним из препятствий для оформления данного трансфера может стать высокий уровень заработной платы Модрича. На сегодня хорват получает 12 000 000 евро за сезон. Стоимость игрока оценивается в 20 000 000 евро.

    В прошлом сезоне Лука Модрич 46 раз выходил на футбольное поле за «сливочных». Полузащитник забил четыре гола, сделал восемь точных пасов. Срок договоренности о сотрудничестве с «королевским» клубом заключен до конца сезона 2019/20 гг.

 

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