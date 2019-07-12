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Руни: минус Клоппа – он в Ливерпуле

Дата публикации: Вчера, 19:43 | Категория: Новости футбола

     Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», сегодня играющий за американский «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни дал комментарий по поводу тренерской деятельности Юргена Клоппа. Английский форвард высоко оценил работу немецкого специалиста, руководящего «Ливерпулем».

    «Юрген является тем тренером, под руководством которого желает играть каждый исполнитель. Я имел с ним общение. Могу сказать, что это впечатляющий человек. Любой футболист доволен от работы вместе с ним.

     Уважаю Клоппа за его достижения с «Боруссией» Дортмунд и «Ливерпулем». Считаю, что у него еще все впереди.

Есть и минусы. Главный из них – он работает с «Ливерпулем», достигает с этой командой успехов», - рассказал Руни, тем самым подчеркнув принципиальность соперничества между своим бывшим клубом «МЮ» и «мерсисадцами».

     Напомним, что в минувшем сезоне Юргену Клоппу удалось привести «Ливерпуль» к триумфу в Лиге Чемпионов.

 

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