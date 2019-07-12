Сульшер отметил важность Санчеса для МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер положительно высказался относительно нападающего «красных дъяволов» Алексисе Санчесе. По мнению специалиста, он может забивать большое количество мячей.

«Он является игроком топ-уровня. Если у него пойдет удар, то наколотить 20 мячей ему будет легко. Мы знаем, что он может. Мы все должны извлекать из Алексиса максимум.

В лондонском «Арсенале» он выступал фантастическим образом. Хотим, чтобы он забивал голы за «Манчестер Юнайтед». Это придаст команде дополнительного импульса», - рассказывает норвежский специалист.

Напомним, что Алексис Санчес пополнил «манкунианцев» в начале 2018 года. С тех пор он принял участие в 45 встречах, оформил пять голов. По данным британских изданий, 30-летний чилиец входит в числе наиболее высокооплачиваемых исполнителей Английской Премьер-лиги.